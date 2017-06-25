越通社河内​——6月24日，越南和柬埔寨人民举行隆重仪式庆祝两国建交50周年（1967.6.24~2017.6.24）。这是重要事件，开启两国关系新篇章，并继续肯定对当前两国关系发展的深刻历史性意义。越南和柬埔寨是邻国，两国边界线长达1137公里，经过越南十省和柬埔寨九省，有着毗邻海域，湄公河将两国连接起来，两国文化相近，在过去争取独立之路和当前国家发展目标上的选择相同。半个世纪前的今天，在越南人民正处于建设社会主义和为国家统一而斗争的阶段，柬埔寨人民也正为捍卫独立而斗争时，越柬两国已正式建立外交关系。经过历史的风云变幻，两国人民已同甘共苦、荣辱与共，在各自民族解放和国家建设事业中展开合作和互相帮助。以越南和柬埔寨历代英雄、烈士和人民的勤劳和牺牲培育而成的越柬传统友好团结关系已写入两国青史。此特殊团结传统已成为两个民族神圣的宝贵财富和在新发展阶段中密切两国关系的凝聚力。柬埔寨人民党、皇家政府和人民已给越南人民在过去民族解放、国家统一和当前国家革新、建设与捍卫事业中提供宝贵支持与帮助，越南始终如一对此深表感谢。经过半个世纪，越柬传统友谊与全面合作关系日益深入发展，为两国人民带来实实在在的利益。两国保持高层互访频繁势头，已说明两国高度重视团结关系并对朝着日益务实、高效地服务于各自国家建设与发展事业的方向扩大双边全面合作昭示决心。双方已签署几十份协定、合作协议，并力推双边防务安全、经贸投资、旅游、文化的合作机制。当前，两国各部委、各地方，尤其是边界各省和所缔约友好关系的各省市力推合作，这有助于巩固和发展两国关系。越南和柬埔寨在联合国、东盟、亚欧首脑会议、大湄公河次区域合作、东西经济走廊，越柬老三国发展三角区，柬老缅越四国合作等地区乃至国际合作框架内力推合作。庆祝两国建交50周年，越柬两国领导人及民众共同回顾两国睦邻友好与全面合作关系的发展征程，进而增进两国人民尤其是年轻人这一代对团结友谊传统的互相了解，加强两个民族之间帮助。双方肯定，在地区乃至世界局势复杂演变的背景下，越柬传统友谊与全面合作关系的巩固与发展具有特殊重要的意义，承诺为两个民族的利益而推动两国关系本着“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”方针发展。兄弟般的柬埔寨人民已战胜许多困难挑战，并取得了许多重要且巨大的成就，进而建设与地区乃至世界各国尤其是各邻国建立友好关系的和平、独立、中立、不结盟、繁荣的国家，越南人民在两个民族的大节日气氛中对此深感自豪和荣幸并表示祝贺。祝愿兄弟般的柬埔寨人民在诺罗敦•西哈莫尼国王的英明治理，柬埔寨参议院、国会和以洪森首相为首的皇家政府的领导下在国家建设与发展事业中继续取得更加巨大的新成就。阔步走在历史征程上，为了两国人民的利益，地区乃至世界和平、稳定、合作与发展，我们愿意全力以赴培育越柬传统友谊与全面合作关系万古长青、世代相传。（来源：《人民报网》）