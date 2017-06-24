越通社河内——据越南《人民报》，50年前，越南与柬埔寨于1967年6月24日正式建立外交关系，揭开了两国传统睦邻友好关系的新历史篇章。在庆祝这一里程碑的一系列丰富且务实活动中，题为“柬埔寨——越南：友好合作、共谋发展关系”的研讨会近日在柬埔寨首都金边举行。

越柬两国许多代表和社科研究家出席研讨会。与会代表对柬埔寨内政部国务秘书朱文英所发表有关越柬悠久的团结友好关系是得到两国历代领导和人民用血肉换来并精心培育的关系的意见表示赞同。历经历史的起伏，两国人民在致力于民族解放和建设繁荣的国家事业中同甘共苦、开展合作与互相帮助。她强调，柬埔寨人民始终铭记越南人民为帮助柬埔寨摆脱种族灭绝制度付出了鲜血和生命。

柬埔寨皇家研究院人文与社会科学研究所所长、教授、院士索姆·索莫尼重申，波尔布特和英萨利残暴集团被推翻后，几乎白手起家的柬埔寨获得如今的发展离不开越南的协助与合作。这是柬埔寨多位领导经常提起的。索姆·索莫尼教授拿“树人”领域来证明：“1979年1月7日，推翻种族灭绝制度后，柬埔寨没有大学教师，高中老师极少。鉴于越南在培训方面上提供的协助，就我本人而言，若没有越南的帮助，我无法成为如今的研究家。若干极端分子开展的宣传活动致使若干柬埔寨人民对越南人民不满。 这是错误的、是非合理的。目前，以洪森首相为首的柬埔寨政府经常为人民提供教育，使之了解历史的真理。”当今，教育培训领域上的合作一直是两国关系中的首要优先。每年，越南与柬埔寨仍为两国大学生、研究生，各部委、行业及地方的干部提供数百份长期和短期奖学金。

与会代表一致认为，近期，越柬在各个领域上的睦邻友好，传统友谊，全面合作，长久稳定关系不断得到巩固和向纵深发展。双方高层以及两国各部委、行业及地方代表团互访和民间交流活动十分频繁。此外，越柬经贸、文化与科技合作联合委员会，越柬边境省合作与发展会议及两国投资促进会议等多项合作机制得到保持。

十年来，蓬勃发展的经贸合作就是加深两个民族团结友好情谊的因素。迄今，越南在柬埔寨开展的投资项目共有190个左右，协议资金约为29亿美元，较2009年分别增加100多个项目和七倍。越南是柬埔寨第三大贸易伙伴，双向贸易额达30亿美元左右。双方下决心快速将双向贸易额提升至50亿美元。越南是柬埔寨最大游客来源国，2016年达96万人次。越南也是对柬埔寨游客最具吸引力的旅游目的地之一。

柬埔寨皇家农业大学教授冲普特伦以宁静的湄公河为越柬两国人民睦邻友好和紧密情谊的象征。他指出，多年来，流经两国的湄公河依然为一片片稻田供水，为人民提供充足的鱼虾食品来源，给人民带来温饱的生活。这条河将永远见证日益向前发展的越柬两国人民无私无偿的团结友好情谊。（越通社—VNA）

