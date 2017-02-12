越捷航空公司即将开通越南岘港至韩国首尔国际航线

越通社河内——越捷航空公司开始销售越南岘港至韩国首尔航线的机票。该航线将于2017年5月31日开通，单程飞行时间约4时30分钟。岘港至首尔航线将每日执行一个往返航班。去程航班于越南时间23时45分从岘港起飞，当地时间6时抵达首尔。回程从首尔当地时间7时起飞，9时40分抵达岘港。为庆祝新航线开通，越捷航空公司将于情人节2017年2月14日、15日和16日推出50万张从5000越盾起的特价机票，适用于自2017年3月1日至12月31日起飞的飞往韩国首尔、釜山，中国香港，中国台湾高雄、台北、台中、台南，新加坡，泰国曼谷，马来西亚吉隆坡，缅甸仰光，柬埔寨暹粒等国际航线，岘港至首尔航线的特价机票适用于2017年5月31日至12月31日（节假日除外）起飞的航班。越捷航空公司是越南首家以新一代的航空模式运营的私营航空公司，为旅客提供多种廉价服务。不仅提供航空输运服务，越捷还通过应用先进的电子贸易技术为旅客提供消费品和服务。目前，越捷已成为国际航空运输协会的正式会员，其曾荣获国际航空运输协会的安全审计认证（IOSA）。2015年越捷已荣获“2015年度亚洲最佳廉价航空公司”大奖，荣获越南最受欢迎航空公司奖。越捷航空公司刚赢得由雇主品牌协会（EBI）主办的2016年亚洲最佳雇主品牌奖。据脸谱公司的评价，越捷是世界上粉丝专项增长最快的三家航空公司之一。目前，该公司的A320和A321等机型共有42架，每天执行航班近350班次，截至目前，旅客运输量超3500万人。国内和国际航线60条，包括飞往新加坡、韩国、中国台湾、中国大陆、泰国、缅甸和马来西亚等国际航线。该公司拟将其航线网络覆盖整个亚太地区。该公司正研究扩大亚太地区航线覆盖范围，并已经同世界各一流飞机制造商签署新一代飞机购买合同。（越通社—VNA）