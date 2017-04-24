越捷航空公司公布2017年第一季度财政报告

越捷航空公司税前利润达4236.4亿越盾（约合1901万美元），税后利润达3816.5亿越盾（约合1677万美元）。今年第一季度该公司客运量达370万人次，同比增长29.4%。

2017年第一季度，越捷航空公司已新开3条国际航线，将该公司国际航线数量增加到63条，航班客座率保持在88%的较高水平，航班正点率87.7%，同比增长4.1%。

2017年第一季度，越捷航空公司总资产高达217.27万亿越盾（约合9.54亿美元），同年初相比增长17.37%，其中现金及现金等价物大幅增加至27.77万亿越盾，而去年同期该数字为近9440亿美元，表明该公司目前现金流比较充裕。



所有者权益也大幅增长69.7%，从30.72万亿越盾增加至51.13万亿越盾。

2017年，越捷航空公司计划购买空中客车A320/321neo型飞机，可节省燃油15%。

越捷航空公司首席执行官刘德庆表示，该公司的运营成本属于世界上最好水平。

2017年前90天越捷航空公司共执行航班22352个班次，技术可靠率达99.59%，较2016年小幅增长0.02%，越捷航空公司的安全系数处于亚太地区较高水平。

作为越南首家以新一代的航空模式运营的私营航空公司，越捷航空公司向乘客提供丰富多彩的娱乐活动和促销活动。该公司多次创下世界纪录，如“飞机上娱乐活动最多的航空公司”、“在新加坡带来最多笑容的航班”、为600名单身者举行快速约会之夜创下“吉尼斯纪录”等。越捷航空公司为旅客提供多种廉价服务。不仅提供航空输运服务，越捷还通过应用先进的电子贸易技术为旅客提供消费品和服务。目前，越捷已成为国际航空运输协会的正式会员，其曾荣获国际航空运输协会的安全审计认证（IOSA）。2015年越捷已荣获“2015年度亚洲最佳廉价航空公司”大奖，荣获越南最受欢迎航空公司奖。越捷航空公司刚赢得由雇主品牌协会（EBI）主办的2016年亚洲最佳雇主品牌奖。据脸谱公司的评价，越捷是世界上粉丝专项增长最快的三家航空公司之一。目前，该公司的A320和A321等机型共有445架，每天执行航班约350班次，截至目前，旅客运输量近3500万人。国内和国际航线63条，包括飞往中国香港、新加坡、韩国、中国台湾、中国大陆、泰国、缅甸和马来西亚、柬埔寨等国际航线。该公司拟将其航线网络覆盖整个亚太地区。该公司正研究扩大亚太地区航线覆盖范围，并已经同世界各一流飞机制造商签署新一代飞机购买合同。（越通社—VNA）