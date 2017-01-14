越捷教育培训合作：成就与挑战

越通社河内——越南驻布拉格大使馆日前举行促进越捷教育培训合作研讨会。捷克外交部副部长考斯基（Lukas Kaucky）、捷克教育部和10所大学的校长与副校长代表一同出席。越南驻捷克大使张孟山和捷克外交部副部长考斯基共同主持研讨会。张孟山在研讨会上发表讲话时强调，自两国建交以来，捷克已为越南1万多名本科生、工程师、博士等提供培训，20年来，每年捷克向越南提供7-10份大学和研究生的奖学金。近五年来，布拉格农业大学每年派遣20-30名大学生赴越南农业学院留学。目前，两国正有效地发挥布拉格三所大学与越南教育培训部和部分越南大学的合作模式；两国各所大学间合作、两国各所大学学员科学研究合作等教育合作模式。然而，两国教育培训合作关系尚未充分发挥两国传统、友好合作关系的潜力，尚未满足赴捷克学习的越南人的需求。另一方面，捷克各所大学代表在研讨会上指出越捷两国教育培训合作中的不足之处，其中包括该国行政手续的复杂和对越南留学生的签证壁垒。与会代表建议捷克管理机构考虑解决越南留学生申请签证时所遇到的困难。考斯基表示，该国外交部将与内务部、教育部等有关机构就签证申请问题展开讨论。他表示，捷克在胡志明市建设领事馆是当前的解决措施之一。（越通社——VNA）