越捷各地方加强经济合作

越南驻捷克大使馆商务参赞陈协商、旅居捷克越南人协会会长阮维然、旅居卡罗维发利越南人分会会长阮文日、卡罗维发利州副州长等出席。

张孟山高度评价卡罗维发利州经济潜力以及该省领导委员会多年来已为旅居该州5000名越南人创造便利条件。他强调，越南驻捷克大使馆愿为该州与越南一些省份在双方拥有优势领域进行合作搭建桥梁。

卡罗维发利州副州长马丁·胡拉茨克（Martin Hurajcik 对张孟山的建议表示欢迎，同时强调，捷越两国传统友好合作关系应通过各项切实经济合作项目得以巩固，其中包括两国各地方的合作关系。张孟山大使和卡罗维发利州三位副州长一致同意，越南驻捷克大使馆将协助该州在越南寻找合作伙伴，并签署多个领域的合作协议；2017年双方将举行多个领导到表团互访，将双方各项合作协议具体化；促进双方具有优势领域的贸易投资合作；加强两个地方旅游团交流等。越南驻捷克大使与卡罗维发利州州长12月22日所讨论的问题将于2017年年初正式签署。

张孟山表示，越南驻捷克大使馆将2016年视为推动两国经济合作的外交活动年；与卡罗维发利州领导人举行工作会谈就是越南驻捷克大使馆上述计划系列活动之一。

卡罗维发利州副州长库比斯（Petr Kubis）表示，该州与越南各地方的旅游投资合作潜力仍。（越通社——VNA）



