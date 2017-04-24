越捷出售100万张零越盾起的优惠机票

越通社河内​——越捷航空公司公布从2017年4月25日至6月15日开展有史以来最为独特的超级节约黄金日特价售票活动，出售100万张零越盾起的优惠机票。在第一周中，越捷在2017年4月25日、26日和27日三天内推出“黄金三天” 特价机票促销活动。该优惠活动将适用于越捷从2017年5月15日至12月31日的越南至韩国首尔及釜山，中国台湾高雄、台北、台中及台南，新加坡，泰国曼谷，马来西亚吉隆坡，缅甸仰光，柬埔寨暹粒等国际航线及全部国内航线（节假日除外）。乘客可以于每天12时至14时黄金时间登陆该公司www.vietjetair.com网站、智能手机上的https://m.vietjetair.com网站、脸谱帐号www.facebook.com/vietjetvietnam等在专栏在线订票。乘客可使用Visa卡、万事达卡、吉士美卡（JCB）、美国运通卡和已注册网上银行的29家大型银行的ATM卡付款。特别是，从2017年5月8日至6月4日，该公司推出每周5趟航班、每航班5张免费机票的奖项，授予由5个人以上组成的乘客小组。在freesummer.vietjetair.com网站上参加“免费暑假、免费乘机”的在线游戏时，乘客有机会赢得特等奖，即一条免费旅游路线，目的地由乘客任意选择。不仅如此，从2017年5月8日至6月15日，在“黄金时刻”成功订票的乘客还能参与抽签活动，可赢得电话卡和优惠券等奖项。除此之外，很有吸引力的游戏、由一流娱乐明星表演的独特文艺节目、在国内机场上或者在飞机上举行的“越捷比基尼泳装秀” 活动等将有助于给乘客带来更为愉快的暑假。作为越南首家以新一代的航空模式运营的私营航空公司，越捷航空公司向乘客提供丰富精彩的娱乐活动和促销活动。该公司多次创下世界纪录，如“飞机上娱乐活动最多的航空公司”、“在新加坡带来最多笑容的航班”、为600名单身者举行快速约会之夜创下“吉尼斯纪录”等。越捷航空公司为旅客提供多种廉价服务。不仅提供航空输运服务，越捷还通过应用先进的电子贸易技术为旅客提供消费品和服务。目前，越捷已成为国际航空运输协会的正式会员，其曾荣获国际航空运输协会的安全审计认证（IOSA）。2015年越捷已荣获“2015年度亚洲最佳廉价航空公司”大奖，荣获越南最受欢迎航空公司奖。越捷航空公司刚赢得由雇主品牌协会（EBI）主办的2016年亚洲最佳雇主品牌奖。据脸谱公司的评价，越捷是世界上粉丝专项增长最快的三家航空公司之一。目前，该公司的A320和A321等机型共有445架，每天执行航班约350班次，截至目前，旅客运输量近3500万人。国内和国际航线63条，包括飞往中国香港、新加坡、韩国、中国台湾、中国大陆、泰国、缅甸和马来西亚、柬埔寨等国际航线。该公司拟将其航线网络覆盖整个亚太地区。该公司正研究扩大亚太地区航线覆盖范围，并已经同世界各一流飞机制造商签署新一代飞机购买合同。（越通社—VNA）