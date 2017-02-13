越南2017年经济发展情况：机遇与挑战并存

越通社河内​市——越南国会提出2017年国内生产总值增长率保持在6.7%的水平。全国居民消费价格指数增长约4%，出口总额增长6%至7%，贸易逆差额约占出口总额的3.5%和全社会发展投资总额约占国内生产总值的31.5%。2017年宏观经济目标虽然有望得到实现，但仍面临一些挑战。2017年国家财政赤字预计占国内生产总值的3.5%明确体现了通过收紧财政预算支出纪律致力减少财政赤字，其中包括绝对数和相对数。紧缩性财政政策和货币政策得以同步展开，并进一步主动、灵活、谨慎、接近市场运行。货币政策与财政政策紧密配合，以协助提高增长率，确保宏观经济稳定，控制好通货膨胀，维持外汇、黄金市场稳定，外汇储备增加，保持越南盾价值稳定。由于总需求疲软，2017年世界经济增长率预计将继续处于较低的水平。世界领先经济体的货币政策从缓解零利率甚至是负利率逆转至逐步加紧、提高利率，从而使世界主要货币价值将出现朝着向上方向转移，但是增值不平衡。美元的升值促进投资资金回到发达国家，特别是美国，促使一系列发达国家突然缺乏数万亿美元的外资，导致限制出口乃至经济增长的可能性。因此，2017年越南盾与美元的汇率稳定将面临极大困难。似乎不可逆转的全球化和融入国际经济局势于2016年下半年已日益有更多可以逆转的现象，其于2017年更加明显。恐怖主义的威胁、移民问题、贸易不平等、创造就业机会、严重的债务危机等正在使不少国家政府选择保护政策和民粹主义。利用有关生产及市场因素的绝对和相对竞争优势以促进全球贸易和财政的一些列外向经济—财政政策可以自2017年逆转至将利用国内生产和市场因素视为重点。当世界市场的需求依然疲软和缓慢恢复，拉动进出口价格指数处于较低水平，因此，越南2017年进出口情况预计将继续面临许多困难。但是，应主动促进进度并有效展开贸易重组过程，包括商品结构、出口商结构和进出口市场结构，让2017年贸易平衡在出口总额增长约10%（是进口总额速度的一倍）的基础上可以继续实现贸易顺差。总之，主动和创新面对及战胜挑战是2017年越南经济展望的最可靠保证。（来源：越南《人民报》）