越南2016年度十大科技事件评选结果揭晓

越通社河内——12月27日，越南记者协会科技记者俱乐部同越南科技部科技传媒研发中心在河内联合公布2016年度十大科技事件评选结果。今年入选的十大科技事件集中在科技发展政策、社会与人文科学、应用研究和科学家表彰工作等领域。一、出台关于科技活动的两大决议，即有关继续推进经济增长模式转型、提高经济增长质量、劳动生产率和经济竞争力的大政策的第5号决议以及有关增强科技发展相关法律效力，进而加快2015-2020年阶段工业化、现代化进程，其中注重推动辅助产业和机械制造业发展的第297号决议。二、批准《2025年前国家创新创业生态系统扶持提案》，旨在完善创新创业扶持法律体系，为推动科技型企业和创新型企业的发展创造便利环境。三、首次颁发“陈大义奖”，旨在表彰在科技领域作出具有重大科学价值的科研项目，为国家经济社会发展、国防安全作出切实贡献的科学工作者,有助于激发青年科学兴趣和培养科学精神。四、成功召开题为“在全球气候变化背景下实现可持续发展”的第五届越南学国际研讨会。该会聚焦外交、国际合作与全球一体化、文化资源、教育与人力资源发展、知识与技术转让、经济与生计等六大领域。五、嘉萊省安溪镇发现旧石器时代遗址。该遗址不仅是越南，而且是东南亚地区最早有人类活动痕迹的地方。六、2011-2015年阶段开展的系列国家级重大科技活动为提高国家科技水平以及推动经济社会发展作出积极贡献。七、越南成功研发风疹和麻疹综合疫苗，使越南成为世界上成功研发疫苗的第25个国家和亚洲地区成功研发风疹和麻疹综合疫苗的第4个国家。八、成功编制越南水稻选择育种和水稻生产领域的产业地图、产业技术路线图和技术创新路线图。九、成功研制低温等离子体发生器并获得科学技术部颁发的专利证书。十、5名越南科学家跻身世界3000名最具影响力科学家名单。（越通社——VNA）