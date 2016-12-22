越南2016年全国对外新闻奖公告

据《越南之声》消息， 2016年全国对外新闻奖新闻作品和书籍类由越共中央宣教部和对外信息工作指导委员会联合举办，旨在奖励优秀的对外信息新闻作品和书籍。

内容：

推介和平、发展、积极融入国际的越南形象，极富特色的越南文化，亲善、活跃的越南人民，革新事业成就；重申海外越南人是越南民族共同体不可分割的一部分；介绍新时期的越南民族政策和对外路线。

类型和体裁：包括四种媒体类型和书籍。

新闻体裁：

- 包括：消息、专访、节目、纪录片、新闻摄影作品和风景照。若是外文作品，不需翻成越南语。

- 书籍: 若在国内出版发行，须经国家职权机关许可。

- 数量：每名作者或作者小组只能报送七件作品或系列作品参评。关于系列作品，拼合在一起的单独作品不得参评。

参评条件：

- 2016年1月1日至2016年12月31日期间在国内外大众媒体公开发表或出版发行的越南语或外国语作品。

- 报纸和互联网：作品为原稿或复印件。

- 广播和电视：作品文字版附上所刻录的节目CD盘、DVD盘、优盘。

- 摄影作品：单幅规格为18厘米×24厘米，组照规格为12厘米×18厘米。

报送的每件作品要包括：作品标题，作者或作者小组姓名、联系地址，作品发表或播出时间、时长及相关信息。

作品报送时间：2017年3月31日前(以邮戳为准)

- 作品请寄：越南之声广播电台总编与听众部

地址：河内市还剑郡馆使街58号

电话：04-62727127；传真：04-62727124

- 信封上请注明：2016年全国对外新闻奖参评作品。

- www.vov.vn和www.vovworld.vn。（完）