越通社首尔——越通社驻韩国记者报道，8月29日晚，越南驻韩国大使馆举行隆重仪式，庆祝越南国庆72周年（1945.9.2）暨越韩建交25周年(1992.12.22—2017.12.22)。韩国安全行政部部长金宝钧（Kim Boo Kyum）、外交部副部长赵显（Cho Hyun）和各国驻韩大使馆及国际组织代表出席。越南驻韩国大使阮武秀在典礼上发表讲话时强调，72年的发展历程是记录越南人民渡过无数挑战和困难以捍卫民族独立、自由和领土完整，为建国卫国事业以及人民幸福的生活营造便利国际环境的编年史一部分。关于越韩两国关系，阮武秀强调，越南始终重视与韩国的多方面合作关系。25年来，越南与韩国的文化和历史相同，经济的相助以及两国政府和人民的友谊为双边关系蓬勃有效发展奠定基础，为两国带来利益，使两国关系成为双边关系的典范。越南高度评价韩国总统文在寅（Moon Jae-in）就职后已向包括越南在内的东盟派出特使，再一次强调将韩国与东盟关系同韩国与世界强国关系相称。在经济方面，阮武秀表示，韩国目前是越南第一大投资商和第二大贸易伙伴，同时也是越南官方发展援助资金的第二大来源国。韩国外交部副部长赵显对越南政府和人民72年来所取得的巨大成就表示祝贺。赵显强调，两国在政治、外交、经济、民间交流等领域的合作关系正蓬勃发展，造福两国人民，同时承诺韩国继续与越南加强双边关系。*另一消息，越南驻巴西大使馆8月28日举行庆祝八月革命胜利暨9·2国庆72周年的典礼。在典礼上发言时，越南驻巴西大使杜伯科回顾越南民族72年前的里程碑和越南实施革新事业近30年来所取得的经济社会发展成就。关于双边关系，杜伯科认为，自从2007年两国建立全面伙伴关系至今，两国政府、国会和政党的合作和两国在经贸、国防安全、科技、文化和教育等领域的合作关系继续深入发展。关于经贸合作，杜伯科指出，两国双边贸易额从2004年的5900万美元增至2015年的40亿美元，2016年达32亿美元，2017年上半年达17.3亿美元。两国各地方之间合作也不断发展。杜伯科强调，越南政府和人民希望与巴西深化全面伙伴关系。越南驻巴西大使馆希望与巴西联邦政府、各邦政府和企业加强合作，为进一步深化两国全面伙伴关系做出贡献。（越通社-VNA）