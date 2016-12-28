越南驻老挝大使向老挝国家主席递交国书

本扬·沃拉吉高度评价越老两国近期在各领域保持的相互支持与帮助，并祝贺越南近些年来取得的巨大成就，同时深信在越南共产党的领导下，越南人民将在实施革新事业及落实越共十二大决议取得更大成就。

本扬·沃拉吉表示，阮伯雄赴老履新正值越老政府间委员会第39次会议即将举行，以及两国即将举办多项活动，庆祝建交55周年和《越老友好合作条约》签署40周年之际，其对阮伯雄大使来说，既是重任又是机遇，希望阮伯雄大使充分发挥作用，为越老两国关系做出努力。

本扬·沃拉吉强调，越老传统友谊、特殊团结和全面合作关系近期持续朝着深广方向发展，为两国人民带来福祉，但两国经贸领域合作仍未与两国良好的政治关系相称，因此双方应采取措施促进经贸往来，为两国带来切实利益。

本扬·沃拉吉强调，老挝党、国家和人民愿同越南党、国家和人民一道，全力以赴维护两国特殊团结与合作关系万古长青、世代相传。

阮伯雄高度评价老挝实施革新政策30年来取得的成就，以及老挝人民革命党十大决议实施一年来取得的进展，祝贺老挝圆满完成2016年东盟轮值主席国的重任，相信在老挝人民革命党的领导下，老挝人民将继续取得新成就，胜利实现党的十大决议。

阮伯雄强调，越南党、政府和人民以及其个人将同老挝党、政府和人民一道努力，推动两党、两国及两国人民传统友谊、特殊团结和全面合作关系不断走向务实，为越老、老越关系稳步健康发展作出贡献。（越通社-VNA）