越南驻老挝大使向老挝国家主席递交国书

越通社万象12月28日——越通社驻老挝记者报道，12月28日，越南驻老挝特命全权大使阮伯雄在老挝首都万象向老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬·沃拉吉递交国书。
本扬·沃拉吉高度评价越老两国近期在各领域保持的相互支持与帮助，并祝贺越南近些年来取得的巨大成就，同时深信在越南共产党的领导下，越南人民将在实施革新事业及落实越共十二大决议取得更大成就。
本扬·沃拉吉表示，阮伯雄赴老履新正值越老政府间委员会第39次会议即将举行，以及两国即将举办多项活动，庆祝建交55周年和《越老友好合作条约》签署40周年之际，其对阮伯雄大使来说，既是重任又是机遇，希望阮伯雄大使充分发挥作用，为越老两国关系做出努力。
本扬·沃拉吉强调，越老传统友谊、特殊团结和全面合作关系近期持续朝着深广方向发展，为两国人民带来福祉，但两国经贸领域合作仍未与两国良好的政治关系相称，因此双方应采取措施促进经贸往来，为两国带来切实利益。
本扬·沃拉吉强调，老挝党、国家和人民愿同越南党、国家和人民一道，全力以赴维护两国特殊团结与合作关系万古长青、世代相传。
阮伯雄高度评价老挝实施革新政策30年来取得的成就，以及老挝人民革命党十大决议实施一年来取得的进展，祝贺老挝圆满完成2016年东盟轮值主席国的重任，相信在老挝人民革命党的领导下，老挝人民将继续取得新成就，胜利实现党的十大决议。
阮伯雄强调，越南党、政府和人民以及其个人将同老挝党、政府和人民一道努力，推动两党、两国及两国人民传统友谊、特殊团结和全面合作关系不断走向务实，为越老、老越关系稳步健康发展作出贡献。（越通社-VNA）