越通社金边​——值此庆祝越南与柬埔寨建交50周年之际，6月24日晚，越南驻柬埔寨大使石余在柬埔寨国家电视台（TVK）发表电视讲话。越通社驻柬埔寨记者报道，石余在发表讲话中回顾了五十年来越柬团结友谊、合作与互相帮助关系的形成与发展。石余特别强调两国人民在保护独立、自由、统一国家和夺回人民的生活权利的斗争中已携手并肩、同甘共苦、度过种种困难和挑战等。石余强调，近年来，本着“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的方针，越柬两国的友好合作关系不断向前发展，为两国人民带来实实在在的利益。双方高层互访频繁，通过互访，两国高层领导均强调了携手合作，继续为培育两国团结友谊与良好合作关系做出贡献的决心。石余高度评价两国在经贸、投资、国防安全、教育培训、卫生、文化等领域的合作成果以及两国在地区和国际论坛上的配合与合作活动。双方积极配合开展陆地边界勘界立碑工作，力争将两国边界线建设成为和平、友谊、合作与发展的边界线。值此机会，石余强调了越南的一贯政策是一向重视并优先巩固和发展与柬埔寨的睦邻友好、传统友谊与全面合作关系，造福两国人民，为地区和世界的和平、稳定与发展做出贡献。石余强调，越方非常高兴地看到柬埔寨人民所取得值得骄傲的巨大成就，并希望越柬的团结、传统友谊与全面合作关系日益向前发展。（越通社-VNA）