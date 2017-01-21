越南驻华大使：越南在东海问题上的立场是一贯和不变的

越通社北京——越通社驻中国记者报道，越南驻华特命全权大使邓明魁1月18日接受凤凰卫视香港台的采访时强调，越南在东海问题上的立场是一贯和不变的。邓明魁表示，越共中央总书记阮富仲是2017年访华的首位外国领导人。越共中央总书记阮富仲与中共中央总书记习近平在会谈时已提及东海问题并达成共识。邓明魁指出：“越中联合公报明确指出，双方在东海问题上还存在分歧，但如何管控好分歧、管控好局势、不让其影响到两党和两国之间的关系是一项重要的任务。”回答记者有关近期出现越南正加大在东海各岛礁上的填海造岛力度的信息的提问时，邓明魁强调，越南在东海问题上的立场是明确的、一贯的且始终不变的，越南不打算代替菲律宾在东海问题上的角色。他指出：“越南在其管辖的岛礁和石礁上所开展的活动是完全正常的，越南并非增加或减少其在所管辖的各座岛上的活动。外部舆论或个人观点认为，越南正在接管菲律宾在东海问题上的角色，这就是个人观点，绝对不符合越南的立场，不符合当前的情况。截至目前为止，没有任何国家对越南在其管辖的岛礁和石礁上的活动表示担忧。”邓明魁表示，自2014年至今，越中两国每年均举行越中北部湾湾口外海域划界谈判，然而该问题不可能一时半会得到解决的。双方需在遵守包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法以及双方所达成的双边及多边协定基础上进行谈判并采取适当的解决方案。邓明魁强调，在《东海各方行为宣言》（DOC）基础上，越方愿意促进早日达成“东海行为准则”（COC）。（越通社—VNA）