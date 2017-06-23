阮青山在谈到越南在俄罗斯对外政策中的地位时强调，俄罗斯的大国地位正逐渐恢复。近几年来，该国政治社会保持稳定，经济平稳回升（2017年上半年经济增长率为1-2%），巨大的内部资源和发展潜力得到挖掘并充分发挥作用；与此同时，俄罗斯在国际社会中的影响力极大，在中东和亚欧等地区有着举足轻重的地位。

在2016年11月获批的俄罗斯对外政策中，俄罗斯认为该国是亚太地区不可分割的一部分，分析人士认为该政策是突破口，是俄罗斯“向东政策”等。在该对外政策中，越南具有特别重要的地位。其充分体现在以下各方面：

一、越南是俄罗斯可靠、传统和友好的全面战略伙伴，越南可为俄罗斯与东盟各国搭建桥梁。

二、越南位于连接俄罗斯与亚太地区的骨干航线上，因此俄罗斯将越南视为其在东亚地区乃至亚太地区的海洋利益链上的一个重要环节。

阮青山谈到越俄全面战略伙伴关系为越南带来的利益时表示，越俄两国于2001年建立战略伙伴关系，并于2012年将此关系提升为全面战略伙伴关系。经受住时间考验并取得巨大成就的越俄关系为越南带来政治、军事安全、经济、文化、教育、卫生、社会等多方面的巨大利益。

关于政治方面，通过两国高层互访、两国外交部战略对话和政治磋商以及两国各政党、国会和两国人民的的交流活动等渠道，双方有效互换信息并在联合国、东盟-俄罗斯合作等多边场合上紧密配合，为维护亚太地区乃至世界和平与稳定做出贡献。

俄罗斯对越南担任2017年亚太经合组织（APEC）会议东道主表示支持，愿与越南分享承办经验并为2017年APEC会议取得成功提供协助。

双方支持在遵守包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法以及全面落实《东海各方行为宣言》（DOC）并尽早达成“东海行为准则”（COC）等基础上，通过和平方式解决东海争端。双方就1982年《联合国海洋法公约》缔约国须遵守并充分履行其义务达成一致。

关于军事方面，国防安全与军事技术等领域的合作得到两国的重视并取得了积极成效。俄罗斯为越南提供先进的武器，同时为越南军官队伍提供培训服务，从而帮助越南加强防御能力，对付敌对势力军事攻击的风险。

关于经济、文化、培训、社会等方面，越俄经济合作在贸易、投资、石油、电能等四大支柱上得到全面巩固。两国人文交流为两个民族发挥好桥梁作用。每年两国游客往来频繁，近六万名旅俄越南人和赴俄就读的数千名越南留学生等为增进两国民间交流做出贡献。

阮青山强调，越南国家主席陈大光对俄罗斯进行正式访问成为一个重大事件，有助于进一步巩固两国政治互信，成为进一步推进双边务实合作的里程碑。

关于俄罗斯政府为对俄投资的越南企业所采取的优惠政策，阮青山介绍，根据2016年10月5日生效的《越南与欧亚经济联盟的自由贸易协定》，越南企业进军包括俄罗斯在内的亚欧经济联盟的巨大市场将享有十分优惠的政策。

此外，俄罗斯政府为越南企业给予特别的关心，积极为越南在俄开展的投资项目创造便利条件。俄罗斯政府对越南农业、消费品生产等领域的投资项目采取特殊的扶持政策。

阮青山建议，目前，拟对俄投资的越南企业应该关注的领域包括禽畜养殖、乳制品、食品、水产品、消费品生产等领域。《越南与欧亚经济联盟的自由贸易协定》生效后，双向贸易额达13.7亿美元，同比增长27.2%，其中越南对俄罗斯出口增长率为28.4%。（越通社-VNA）