越南领导人致电祝贺唐纳德·特朗普就任美国总统

越通社河内——美国当选总统、共和党人唐纳德•特朗普当地时间1月20日中午（越南时间1月21日）在美国首都华盛顿国会山举行的就职典礼上正式宣誓就任美国第45任总统。值此之际，越南国家主席陈大光、政府总理阮春福致电祝贺唐纳德·特朗普。
此外，国家副主席邓氏玉盛和政府常务副总理张和平已致电祝贺迈克·彭斯就任美国副总统职务。
越南领导人预祝唐纳德·特朗普和迈克·彭斯以及美国新一届政府获得更多的成功，致力于美国人民的幸福和繁荣发展，为世界和平、稳定、合作与发展做出积极贡献。
越南领导认为，在全面伙伴关系框架内以及在尊重国际法和彼此的政治体制、独立、主权和领土完整等原则的基础上，越南与美国正在迎来进一步加强和深化各领域合作的巨大机遇。越南领导人表示希望与美国密切合作，进一步促进东盟—美国、亚太经合组织以及企业地区机制的合作，为地区与世界和平、稳定、合作与发展做出贡献。（越通社—VNA）
越南领导认为，在全面伙伴关系框架内以及在尊重国际法和彼此的政治体制、独立、主权和领土完整等原则的基础上，越南与美国正在迎来进一步加强和深化各领域合作的巨大机遇。越南领导人表示希望与美国密切合作，进一步促进东盟—美国、亚太经合组织以及企业地区机制的合作，为地区与世界和平、稳定、合作与发展做出贡献。（越通社—VNA）