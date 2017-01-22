越南领导人致电祝贺唐纳德·特朗普就任美国总统

此外，国家副主席邓氏玉盛和政府常务副总理张和平已致电祝贺迈克·彭斯就任美国副总统职务。

越南领导人预祝唐纳德·特朗普和迈克·彭斯以及美国新一届政府获得更多的成功，致力于美国人民的幸福和繁荣发展，为世界和平、稳定、合作与发展做出积极贡献。



越南领导认为，在全面伙伴关系框架内以及在尊重国际法和彼此的政治体制、独立、主权和领土完整等原则的基础上，越南与美国正在迎来进一步加强和深化各领域合作的巨大机遇。越南领导人表示希望与美国密切合作，进一步促进东盟—美国、亚太经合组织以及企业地区机制的合作，为地区与世界和平、稳定、合作与发展做出贡献。（越通社—VNA）