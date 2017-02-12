越南领导人已邀请美国总统唐特朗普赴越出席APEC峰会并对越进行访问

越通社华盛顿——越南驻美国大使馆近日与关于美国对外政策策划进程、与亚洲和越南关系等方面的美国第115届国会参众两院主要委员会、办公厅的70名顾问和助理举行见面会。越通社驻华盛顿记者报道，越南驻美国大使范光荣在见面会上发表讲话时向各位顾问和助理近期为推动越美在各个领域的全面伙伴关系发展搭建桥梁及所做出的重要贡献表示感谢并给予高度评价。范光荣强调，越南一向重视推动与美国新一届国会和政府的合作关系，将继续合作并大力推动两国全面伙伴关系日益务实、有效、稳定、长期发展，加强两国高层领导互访等。范光荣表示，今后将有诸多美国议员对亚洲地区各国和越南进行访问，相信其将有助于继续推动越美两国在各个领域的双边和多边合作关系向前发展，致力于两国的共同利益，为亚太地区和平、稳定做出贡献。越南驻美国大使馆将同美国国会有关部门配合为每方各代表团在今年内对越南进行访问做好准备。值此机会，范光荣通知关于越南承办题为“创造新动力，共同培育未来”的2017年越南APEC峰会的相关内容，希望美国政府、国会和各家企业积极参加并为2017年APEC系列会议成功举行作出贡献。越南领导人已邀请美国总统唐纳德·约翰·特朗普11月赴越南出席APEC峰会并对越南进行访问。美国第115届国会参众两院主要委员会、办公厅的各位顾问、助理十分高兴地看到两国合作关系的发展进程，同时高度评价越南革新事业及其在地区所扮演的角色，并强调将继续与越南驻美国大使馆合作，为推动越美两国在政治、外交、经济、贸易、国防安全、教育、科技、民间交流以及地区和国际问题等的合作关系不断向前发展作出贡献。（越通社—VNA）