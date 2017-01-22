越南零售市场在日本投资商眼中的地位不断提升

越通社河内——基于年轻人口、中产阶级人数日益增多以及东南亚经济增长最快的国家之一等的因素，目前越南零售市场颇具日本企业的目光。

经济专家认为，越南零售市场正快速发展，越南人尤其是青年的消费需求日益增加。因此，日本零售商将其视为对越投资的良好机会。

日本贸易振兴机构代表 Michiyo Uechara：“ 越南经济正在快速增长，人民的生活水平也日益提高。因此，越南人对高质量产品的需求也随之而增。我们希望可以在越南扩大日本产品的销售市场。

美国波士顿咨询公司预测，2020年越南人均收入将增至3400美元。到那时越南的购买力将大大提升，这将成为对越投资的日本零售商的良好机会。很多日本零售商都自信地肯定其产品的质量完全可以满足越南消费者的需求。

日本Shinko Hanger有限公司代表 Motoharu Mizuguchi “我们希望可以在越南寻找合作伙伴和代理商，这样的话，越南消费者将可以买到我们的产品。我们产品的优势是质量好，可以满足消费者的需求。”

近年来，在全球经济持续衰退的背景下，越南经济仍保持增长之势，同时被投资商评价为颇具吸引力的投资乐土。2016年上半年，越南吸引外资达113亿美元，同比增长105%。

此外，越南日益朝着深广方向融入地区和全球经济，越南零售市场将继续向前发展。

日本高丝有限公司经理 Koji Yamamoto：“ 我们的政策是在日本市场生产高质量产品，并向包括越南在内的国外市场销售。由于产品在国内生产，因此我们都要保障其质量，以满足消费者需求。我们的产品目前已销往中国、台湾和越南等市场。”

然而，大多数对越投资的日本企业对越南法律问题持有犹豫的态度，此外越南基础设施薄弱也是亟待解决的问题。尽管如此，目前仍有70%对越投资的日本企业希望扩大经营投资规模，其肯定越南的投资环境仍颇具日本投资商的青睐。（越通社—VNA）