金瓯省目前正大力调动各方面资源有效开展2020年前朝着提高附加值和可持续发展方向推进农业结构调整”提案。

金瓯省优先对作物、牲畜、水产、林业发展项目以及科技研发和应用、高科技工业园区、集中式水产养殖基础设施等领域投资。此外该省还注重投资发展多功能水利工程，服务于水产养殖以及向人民群众提供生活和生产用水。

金瓯省还充分调动各工程、项目、投资商和企业的资源以及争取人民群众的资金支持。在调动企业资源过程中重视提高当地具有优势的各主要商品的附加值，对农业生产性基础设施进行升级改造。

与此同时进行技术转让并把科技成果运用在生产过程中，把可持续性置于最重要地位，遏制污染环境行为等。

近段时间，金瓯省在调动资源对农业结构调整投资方面取得了初步成果，其中虾类产业结构调整正在快速进行中并得到荷兰发展组织(SNV)、野生动物保护组织等诸多非政府组织的积极协助。这是金瓯省发挥虾类产业的潜力和优势，强调其对该省经济发展作出重要贡献的良好机会。（越通社—VNA）





