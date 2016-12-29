越南部署2017年信仰宗教管理工作任务

越通社河内——越南内务部12月28日举行2016年越南国家宗教管理工作总结暨2017年工作任务部署会议。2016年，全国信仰宗教活动都按照法律规定及党和国家的政策和法律法规频繁举行，发挥各宗教在社会的作用。越南党和国家一直重视与保障人民信仰宗教自由权，同时巩固各宗教神职人员和信徒的信心，并发挥他们在建国卫国事业扮演的角色。各宗教神职人员和信徒始终相信与支持党和国家对内和对外活动，积极参加爱国竞赛运动，实现好“利于道法、易于人世”方针，一直与民族同行，为维持政治社会稳定、营造良好投资环境、推进招商引资和发展国家经济做出贡献。宗教工作取得积极成果，人民信仰宗教自由权日益得到保障。政府宗教委员会继续维持与东南亚各国宗教管理机关的合作关系；维持与美国和西方部分国家的关系，争取各国对越南人民斗争事业给予的支持；促进越南与梵蒂冈的合作关系，有助于保持国内宗教的稳定。公安部副部长范勇认为，为确保各宗教按照党的政策和路线以及国家的法律自由活动，保障宗教安全，需要整个政治系统的参与。政府宗教委员会应制定短期、中期和长期的宗教政策，尤其是国家对宗教的管理方面，注重就信仰活动管理问题向党和国家提供参谋意见。文化体育旅游部副部长黄永爱建议加大《信仰宗教法》的宣传力度，早日将该法律走进生活实践。内务部副部长阮仲承建议政府宗教委员会主动做好国家宗教管理工作，为各宗教组织和个人发挥“护国安民”的作用，实施“利于道法、易于人世”的方针，及时解决宗教问题，加强宗教对外工作等。（越通社-VNA）