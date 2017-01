越南评估报告公司发布2016年越南企业500强榜单

根据该排行榜,越南石油集团居首位,依次是越南三星电子(Samsung Electronics)有限公司、越南军队电信集团(Viettel)、越南电力集团、越南汽油集团等。最强民营企业包括长海汽车股份公司、越南乳制品股份公司(Vinamilk)、DOJI黄金宝石集团、FPT股份公司和Vingroup集团等。

越南信息与传媒部副部长阮明鸿高度评价此次发布活动的意义,同时对越南企业在国家经济增长缓慢的背景下仍坚持攻坚克难,努力提高业绩予以好评。

越南评估报告股份公司代表认为,2016年,越南大型企业采取的主要发展战略是将精力集中于最熟悉、最具实力的经营领域, 以便增强企业竞争力,提升劳动生产率,积极改善透明度和采用先进管理方式。此外,国营企业股份制进程和民营企业的发展也是拉动经济增长的重要动力。

值此机会,越南评估报告股份公司发布2016年越南最佳企业50强名单(Top 50 Vietnam The Best 2016)、2016年业绩最佳企业50强名单(Top 50 Most Profitable Large Enterprise 2016)并推出“越南大型企业——十年历程:消除贸易壁垒、构建良好营商环境”2017年度越南经济白书(越英双语版)。(越通社-VNA)