越南芹苴市与韩国开展智慧城市建设合作（图片来源：越通社）​





越通社芹苴市——芹苴市人民委员会副主席张光淮南2月10日会见由李凡宰（Lee Beom Jae）先生为团长的韩国企业代表团。韩方此次访问的目的是开展芹苴市与韩国于2015年签署的智慧城市建设合作项目。 越通社芹苴市——芹苴市人民委员会副主席张光淮南2月10日会见由李凡宰（Lee Beom Jae）先生为团长的韩国企业代表团。韩方此次访问的目的是开展芹苴市与韩国于2015年签署的智慧城市建设合作项目。

李凡宰表示，当今，智慧城市成为世界上多个国家实现可持续发展的最佳工具。对于芹苴市，李凡宰建议该市加大先进信息技术在农业、制造业、服务业、行政管理等领域的应用力度，其中聚焦智慧政府、智慧商业和智慧生活等三大内容。

2017年里，韩方将同芹苴市联合开展对各高科技农业生产基地的天气预报软件应用，旨在协助该市应对气候变化并提高农业生产能力和农产品质量及其价值。按计划，该软件在茶若(Tra Noc)二号工业区越韩工业科技孵化器试开展后将在芹苴市所有农业生产基地广泛应用。项目开展的全部费用由韩国政府资助。此外，韩方将帮助芹苴市安装采用自动监控录像的交通监控和技术管理系统。

该合作项目的亮点是占地面积500公顷的集工业、度假、娱乐、技术中心和居民小区为一体的综合性项目，值得一提的是该项目全部采用太阳能、风能等绿色能源，旨在减少温室气体排放量，为应对气候变化等全球性挑战做出贡献。该项目预计将于2019年竣工，总经费220万美元，使用韩国政府的援助资金和韩国企业及国际组织的资金。

李凡宰表示，若该项目取得积极成效，韩方将协助芹苴市将该模式在全市广泛展开，逐步将芹苴市建设成为东南亚地区绿色工业城市之一。李凡宰还表示，韩国政府将为该国企业和投资商考察芹苴市的投资合作环境并对该市进行投资创造最为便利的条件。

张光淮南表示，芹苴市不断加大信息技术的应用力度，在全国63个省市的省级行政审批制度改革排行榜中，该市的从2013年的第12位提升至2016年的第5位，该市的省级信息技术应用准备指数排在第15位等。张光淮南强调，芹苴市完全可以满足智慧城市建设的要求，并承诺该市政府将为该合作项目提供便利。（越通社——VNA）





