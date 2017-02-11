舞狮艺术在亚洲地区相当盛行但表演风格因国而异。在中国、日本的交流演出，让梁晋衡更加了解国际竞赛规则，并介绍给国内其他舞狮团。衡英堂从群众性的活动逐步向专业化营业模式转型。于是衡英堂舞狮表演公司问世，签署表演合同，进入正规活动。其成员专心磨练演技，无需从事其他工作谋生，所以表演风格稳定。



梁晋衡艺术家不断研究，创造出新颖独特、富有民族文化情调的表演节目。《四贵麟》、《双狮戏球》、《醒狮飞跃梅花桩》、《麒麟踩高跷》等节目别出心裁，吸引观众。





2015年，衡英堂参加国际舞狮协会在马来西亚常年举办的关圣宫舞狮联欢节，梁晋衡师徒有机会与强大对手进行交流。当年，衡英堂加入了国际舞狮协会，这是衡英堂走向世界平台的重要步骤。胡志明市文化体育旅游厅舞狮部门负责人阮氏金合女士表示：“梁晋衡艺术家为舞狮人才的培养做出了很大贡献”。

凭借对舞狮艺术领域的重要贡献，梁晋衡艺术家荣获国家授予民间艺术家（2007年）和优秀艺术家（2015年）等称号。至今，衡英堂舞狮团有近4000名成员，走遍全国各地表演。他的优秀徒弟已在挪威、法、美、德等国建立了舞狮团，向国际友人推介越南舞狮艺术。

舞狮艺术跟随华人传入越南，成为一种独特的民间文化，并在胡志明市蓬勃发展。舞狮常在中秋节、春节、开业、奠基、生日、婚礼等表演，希望带来好运、幸福、充裕和长寿。（来源：越通社《越南画报》）