越南至印度直达航线将为两国旅游合作创造新发展机遇

越通社新德里——越通社驻印度记者报道，越南驻印度大使馆2月15日下午在新德里国际展览中心（Pragati Maidan）举行越南旅游与航空促进研讨会。越南驻印度大使孙生成同越南国内外诸多旅游及航空公司代表一同参加。孙生成致开幕辞时表示，2016年越南接待国际游客量巨大，达到1000万人次，同比增长26%。其原因是越南不仅拥有诸多跻身联合国教科文组织世界遗产名录的遗产，而且越南的海滩、海湾、环礁岛、山岭、山谷、原始森林等自然风光也十分绚丽迷人，越南人民又热情好客。此外，越南的基础设施、交通系统及各宾馆酒店均能满足游客的所有需求。孙生成强调，越南是包括印度在内的国际游客的独特旅游目的地。赴越旅游的印度游客由2010年的1.6万人次增加至2016年的10万人次。然而，越印旅游合作潜力仍然有待挖掘。孙生成希望，今年年中越捷航空股份公司（VietjetAir）开通越南至印度直达航线后，将大力推动越印两国之间的旅游往来。维多利亚之旅（Victoria Tour）公司营销总监兰詹（Pruthi Ranjan）接受越通社记者采访时，对越捷航空股份公司计划尽早开通越南至印度直达航线表示高兴，并强调，越南旅游潜力十分巨大，希望赴越旅游的印度游客今后将呈现猛增态势。蓝星（Blue Star）公司负责国际市场副总监哈维斯·欧雅（Bhavesh N.Oza）强调，越南是对包括印度在内的国际游客颇具吸引力的旅游地。蓝星公司正与越南各合作伙伴保持密切合作，以充分开发越南和印度市场。越捷航空股份公司商务副总监阮博全表示，拥有逾12亿人口的印度市场潜力巨大。预计，今年7月或8月越捷航空股份公司将开通越南至印度直达航线一事将满足乘客的所有需求。阮博全同时透露，开通越南至印度各大中心的航线是该公司的重要战略之一。（越通社—VNA）