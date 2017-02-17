越南胡椒产量预计增长15%以上

越通社河内​市——据越南胡椒协会（VPA）的预测，2016-2017年产期，尽管一些地方受到昆虫和干旱的影响导致胡椒产量下降，但全国胡椒产量至少增长15%。据胡椒协会2016年12月对平福、得农、得乐和嘉莱四省进行考察的结果显示，已扎根10年的胡椒2016-2017年产期的产量较2015-2016年产期或将下降30%。然而，胡椒协会表示，2016-2017年产期全国胡椒总产量可达18万吨，至少增长15%。原因在于近几年来新种植的胡椒园开始收获，其产量不仅弥补已种植多年的胡椒园产量的下降，而且使全国胡椒总产量进一步提高。截至2016年一季度，全国胡椒种植面积达10万公顷。2016年越南胡椒种植面积约10.1万公顷，是10年前的一倍，其中西原地区和东南部地区占93.5%。信息图网站（Information Is Beautiful-IIB）将越南评为最棒的胡椒生产国，泰国是大米生产王国，印尼因椰子而著名，马来西亚又因橡胶手套而闻名，人民具有健康生活方式之地为新加坡，善于建立社会关系的是菲律宾人等。2016年越南共出口黑胡椒17.7万吨，出口额14.2亿美元，同比增加1.3亿美元，再创出口额新记录。越南胡椒出口量已占全球胡椒出口量的55%，对世界胡椒贸易影响至深。越南胡椒主要出口市场有美国、阿联酋、印度和德国，占出口额的41.3%。（越通社-VNA）