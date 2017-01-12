越南继续优先全面与深度融入世界经济

越通社河内——1月12日下午，在河内举行的越南外交部例行新闻发布会上，外交部发言人黎海平介绍2016年越南在外交方面取得的成就和2017年外交活动的亮点。关于2016年对外活动，黎海平表示，越南继续加深与各国和各国、各伙伴的关系，与世界各国举行系列外交活动。2016年内，越南迎接各国30名元首访越，成功举办第七届伊洛瓦底江－湄南河－湄公河经济合作战略框架峰会（ACMECS 7）、第八届柬老缅越合作峰会和第一届世界经济论坛湄公河会议等众多外交活动。同时在东盟共同体建设发挥积极作用，履行好越南在联合国人权理事会、经济及社会理事会、教科文组织执行局等组织的职责。越南首次当选联合国国际法委员会委员。越南与15个国家建立战略伙伴关系，与10个国家建立全面伙伴关系。此外，越南已完善或继续就16项自由贸易协定进行谈判。越南已加入由60个伙伴组成、占全球国内生产总值90%和全球贸易总量80%的《自由贸易协定》网络。多年来，外交部已采取多项措施，争取国际社会及旅居海外越南人社群的资源、支持及帮助，为国家革新及融入国际社会的事业做出贡献。与此同时，外交部积极推动越南成为70多个次区域、区域性及世界级政治经济组织合作机制的主动、负责任成员。黎海平强调，今后越南将继续优先推动全面与深度融入国际社会进程。越南希望向国际友人推介一个经济活跃发展、文化博大精深、拥有诸多人类非物质文化遗产的越南，并将竭尽全力使越南成为投资、经营、旅游的颇具吸引力目的地。关于2017年越南各重大外交活动，黎海平表示，2017年越南最大的外交活动是承办亚太经合组织峰会（APEC）。此外，越南将举办加入联合国40周年、东盟成立50周年及诸多高级访问等活动。（越通社——VNA）