越通社河内​ ——2016年越南经济保持高幅增长但未过于依赖自然资源的开采。2016年，越南国内生产总值（GDP）和贸易出口增幅均未达到既定目标。具体，GDP仅增长6.21%（既定目标为6.7%）、贸易出口额同比增长8.6%（既定目标为10%）。但是，经济产业及出口结构的转移标志着经济正呈积极变化之势。对石油与煤炭的依赖程度降低统计总局的数据显示，工业与建筑业对GDP增长（6.21%）的贡献率为2.59个百分点。其中，工业总产值同比增长7.06%，对GDP增长的贡献率为1.83个百分点。值得一提的是，2016年矿业总产值大跌4%，拖累GDP增幅下跌0.33个百分点，创2011年以来的跌幅之最。主要原因在于世界油价走跌使石油开采产量同比下跌；煤矿开采产量仅达3960万吨，开采产量下降126万吨。统计总局工业统计司司长范廷邃表示，矿业开矿量虽暴跌但经济却呈积极发展迹象，因加工制造业生产值指数创新高。这是可喜的信号，因这显示越南经济对矿产的依赖程度已下降。统计总局国家核算司司长何光线评估，2016年越南经济保持高幅增长，且未过于依赖自然资源的开采。“这是调整经济结构、革新未来增长资源的宝贵经验。”加工工业是拉动经济增长的“大功臣”经济专家表示，2016年出口商品结构和出口市场呈现积极变化。据统计总局，2016年越南贸易出口总额达1759亿美元，同比增长8.6%。燃料和矿产出口额达34.7亿美元，同比下跌29.2%。石油出口量和出口额一律同比走跌，跌幅分别为24.2%和36.7%（23.5亿美元），低于蔬果出口额（24亿美元）。反之，加工工业制品出口额却达1412亿美元，同比增长10.5%，占越南出口总额的80.2%。值得一提的是，手机和零附件出口增幅高涨，出口额约达345亿美元，同比增长14.4%，继续超过成衣纺织品成为自2013年以来出口总额最大的商品类，同时也是参加全球供应链的商品类。关于越南的出口市场，2016年美国市场以出口额达381亿美元、同比增长14%继续成为越南最大的出口市场。其次为欧盟，出口额为340亿美元，同比增长10%。中国位居第三，因出口量虽大但出口额不高。（来源：越共电子报）