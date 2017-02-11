越南简讯2017.2.11

·2月10 日，越南政府总理阮春福与越南祖国阵线中央委员会主席阮善仁共同主持召开越南政府与祖国阵线中央委员会联席会议，就2016年协调联动工作开展情况进行总结并部署2017年工作任务。



·越南工贸部刚批准2017年国家贸易促进计划主办单位的199个提案，经费总额为930亿越盾。



·河内证券交易所透露，2017年1月份大部分股票股价都上升。据此，HNX指数涨4.34点，HNX30TRI指数涨9.55点。然而，由于1月份恰逢春节假期，所以成交量有所下跌。



·亚洲通讯社（Asian Correspondent）2月9日发表文章称, 在东盟经济共同体（AEC）大多数国家都抱有发展这一具有竞争力的高科技产业的雄心的背景下，越南被期望成为建设“东南亚硅谷”的最佳基地。



·2017年亚太经济合作组织(APEC)会议将在岘港、河内、胡志明市、会安、芹苴、下龙湾及芽庄等地召开，其中岘港市被选为2017年APEC主要活动的举办地。



·权威旅游网站《孤独星球》刚公布全球最便宜的蜜月旅游胜地十强名单，其中的各景点要满足拥有多样文化、饮食丰富同时为新婚夫妇带来独特体验且节省经费等要求。越南在该榜单上有名。



·最近，《悦游全球旅行网》已推出世界上最好喝的咖啡名单，越南冰炼乳咖啡跻身其中。



·2月10日晚（即农历正月十四日），2017丁酉春节陈祠开印仪式在南定省南定市禄旺坊陈庙遗迹区举行，吸引大量居民和游客前来参加。



越通社驻德国记者报道，在从2月8日至10日举行的2017德国柏林国际水果蔬菜博览会上，越南向国际朋友介绍越南特产水果——火龙果。



·按照西班牙世界大学网络排名， 越南5所大学取得较高名次， 包括越南河内国家大学（排名世界第1580位、东南亚第32位）、河内理工大学（世界第1764位、东南亚第41位）、越南农业学院（分别排在第2070位和第48位）、芹苴大学（排名第2261位和第58位）以及河内师范大学（排名第2588位和第68位）。



·《越南书法历史》一书2月11日在胡志明市综合科学博物馆正式亮相。



·2月10日晚（即农历正月十四日）河南省隆重举行陈仓庙国家级非物质文化遗产证书授证仪式暨开仓放粮仪式，祈求一年风调雨顺、五谷丰登。



·2017年崑山劫泊庙会期间，海阳省第八届包粽子与打糍粑比赛2月10日至11日两天在崑山劫泊国家级特殊遗迹区举行。



·捷克越南友好协会主席马塞尔·温特（Marcel Winter）2月9日在捷克电视台一台（CT1）频道辩论节目上批评了持有反对该国接纳越南等外国劳动者的立场。



·芹苴市人民委员会副主席张光淮南2月10日会见由李凡宰（Lee Beom Jae）先生为团长的韩国企业代表团。韩方此次访问的目的是开展芹苴市与韩国于2015年签署的智慧城市建设合作项目。（越通社-VNA）