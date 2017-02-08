越南第十四届国会常委会颁布2017年工作计划

2017年越南第十四届国会常委会工作计划的内容如下：

关于立法工作，国会常委会继续指导有关机构核查、补充、颁布新的规范性法律文件，以对宪法的内容具体化，从而满足国家经济社会发展需求；同时指导国会民族议会和各委员会与法律起草单位、司法部及有关机构保持配合主动开展落实2017年立法计划。此外，国会常委会将递交国会审议通过有关2018年立法计划的决议。

关于监督工作，国会常委会将对2016年经济社会发展计划及国家财政预算落实结果的补充报告，2017年年初经济社会及国家财政预算落实结果的评估，2015年国家财政结算报告，2016年厉行节约及反浪费的报告，2016年国会各机构、各国会代表团、国会代表有关监督工作的综合报告，2018年国会及国会常委会的监督活动等提出意见。

此外，国会常委会同时将对2017年和2018年经济社会发展计划及国家财政预算落实情况的评估，人民最高法院、最高人民检察院、国家审计署的工作报告，宪法、法律及决议实施情况的报告等提出意见。

此外，国会常委会将对国家各重点项目及工程落实情况定期报告提出意见，并递交国会审议作出决定。

为顺利落实2017年工作计划，国会长委员会将对国会常委会各成员交付具体的任务，严格指导落实2017年工作计划的内容，充分落实《国会组织法》、《国会及人民议会监督法》、《国会常委会有关颁布规范性法律文件及工作机制的法律》等。

同时，国会常委会将同国家主席、政府、祖国阵线委员会及其有关机构保持配合，加大国会、国会常委会、民族议会、国会各委员会及国会代表所开展的活动的宣传力度，为全国选民及人民对其活动进行监督创造便利。（越通社——VNA）