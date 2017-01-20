越南第十四届国会常委会第六次会议今日闭幕

——国会常委会就《国家赔偿责任法》（修正案）、《法律援助法》（修正案）、《外贸管理法》（修正案）、《中小型企业扶持法》、《规划法》、《国家财产管理与使用法》（修正案）、《武器、爆炸物及其辅助工具管理使用法》、《警卫法》8部法律仍存在异议的相关问题提出意见。

阮氏金银主席要求各部法律审查委员会与起草单位及有关机构保持配合继续进行研究并吸取国会常委会及国会代表的意见，以进一步完善草案解答、吸收和整理报告。

——国会常委会审议通过有关颁布国会、国会常委会、国会代表团监督活动的程序及手续的规定和有关颁布最高人民法院与国防部有关军事法庭组织管理的配合机制的两项决议。

阮氏金银主席要求国会司法常委会、法律常委会与最高人民法院、国防部、国会秘书长及有关机构保持配合继续研究并接受国会常委会及国会代表的意见，完善各决议草案并递交国会主席签署颁布。



——国会常委会就关于退休干部、职员纪律处分工作的决议草案提出意见。关于2016-2020年中期公共投资计划的项目名单及具体投资额的决议草案，由于政府尚未完成其相关筹备工作，因此国会常委会在本次会议上尚未提出意见。

阮氏金银主席要求，第十四届国会常务委员会第六次会议闭幕后，国会常委会各成员、国会及政府有关部门积极落实本次会议所作出的结论，同时为预计2017年2月20日至23日召开的第十四届国会常务委员会第七次会议做出准备。（越通社——VNA）