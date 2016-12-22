越南第十四届国会常务委员会第五次会议落下帷幕

越通社河内——越南第十四届国会常务委员会第五次会议12月22上午正式落下帷幕。在闭幕会上，越南国会主席阮氏金银同与会代表为中部地区洪水灾区灾民捐出至少一日工资。阮氏金银在闭幕会上发表讲话时表示，第十四届国会常务委员会第五次会议已完成许多重要内容：——对越南第十四届国会第二次会议所取得的结果进行评估，同时为越南第十四届国会第二次会议做出前期准备。——就国会常委会关于颁布最高人民法院与国防部在管理各军事法庭的配合机制的决议草案提出意见，同时建议国会司法委员会同最高人民法院、国防部对与会代表所提出的意见进行研究并完善该决议草案并递交国会常委会审议通过。——就政府颁布有关为河内市制定特殊财政预算机制的决议提出意见。——就为2017-2020年国家各审计项目和国家审计有关人员聘用和岗位设置及举办2018年召开的亚洲审计组织第14届大会（ASOSAI ）的项目分配资金。——听取政府作有关推动越南融入世界经济的方向、任务及措施的第1052号决议落实情况的报告。——国会常委会通过有关制定、审查并向国会批准国家财政预算、中央财政预算分配方案、财政预算决算的决议和有关调整2016年外资计划及有关外交部驻外代表机构投资兴建项目的施工时间延长及到位资金问题的决议。阮氏金银要求，第十四届国会常务委员会第五次会议闭幕后，国会常委会各成员、国会及政府有关部门积极落实此次会议所作出的结论，同时为预计2017年1月9日至11日召开的第十四届国会常务委员会第六次会议做出准备。（越通社——VNA）