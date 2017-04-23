越南第十四届国会常务委员会第九次会议落幕

越通社河内—— 4月22日下午，越南国会主席阮氏金银主持了越南第十四届国会常务委员会第九次会议闭幕会并致闭幕辞。阮氏金银表示， 在本次会议上，国会常委会已通过许多重要内容，其中关于吸取意见与整理六项法案，阮氏金银建议各审查机关和起草机关协调联动，吸取国会常委会的意见建议，完善上述法案的档案并递交国会审议。关于2018年法律法令制定计划和2017年法律法令制定计划调整方案，阮氏金银建议国会法律委员会、国会秘书长同有关机关吸取参谋意见，完善档案并上报国会。阮氏金银还表示，关于2015年国家预算决算，政府、国家审计署和国会财政预算委员会将进行正式审查，从而在第十四届国会常务委员会第十次会议上递交国会审议。关于2016年政府有关厉行节约、反浪费的报告，国会常委会建议政府吸取相关意见，责成国会财政预算委员会对此进行审查，并上报国会。另外，在会议上，国会常委会通过清化省岑山市（县级）四坊和岑山市成为清化省直辖市的决议；选举国家法官评选监督委员会委员；按照政府的建议批准24名越南驻国外特命全权大使； 通过国会常委会、政府和祖国阵线中央委员会关于社会监督与参政议政的联席决议。此前，在国会副主席冯国显的主持下，国会常委会对2018年法律法令制定计划和2017年法律法令制定计划调整方案、关于处理不良贷款的决议和《信贷组织法和其他有关法律法规的修改和补充法案》进行讨论。（越通社-VNA）