越南积极为实施联合国和各国议会联盟的目标做出贡献

越通社河内——2月14日下午，越共中央政治局委员、国会常务副主席丛氏放在美国纽约联合国总部会见联合国秘书长办公厅主任维奥蒂（Maria Luiza Ribeiro Viotti）。会见时，丛氏放向维奥蒂介绍越南政治经济情况。革新三十年来，越南在各方面取得全面且巨大的成就，人民生活发生了很大的变化，经济增长率处于较高水平，人民生活条件不断得到改善，政治社会稳定，外交关系不断扩大，越南在国际舞台上的地位日渐提高。越南第十四届国会不断革新，履行好立法、最高监督和人民权益代表等职责。在越南全面融入世界政治和经济的背景下，越南国会对外交往工作也得以加强。越南全面与负责任地参加地区议会合作机制。其中，越南国会已成功举办各国议会联盟第132届大会，即将于2017年5月主办“实施关于应对气候变化的可持续发展目标”各国议会联盟亚太地区专题会议。维奥蒂强调，越南是区域最活跃的经济体，因此，越南将积极实施至2030年议程的可持续发展目标。会见时，双方还就越南发展过程中可能面临的内外挑战交换意见。维奥蒂代表联合国秘书委员会向越南提出有关国家治理能力、高素质人力资源培训和行政审批制度改革等方面的建议。当天上午，丛氏放分别与纽约法律大学孔杰荣（Jerome Cohen）教授、哈佛大学托马斯·瓦列利（Thomas Valleyly）教授和大卫·达皮斯（David Dapice）教授会面，就美国乃至世界政治情况交换意见，听取各教授关于美国新政府政策对包括越南在内的世界各国产生影响的分析。关于东海问题，各教授认为，美国新政府将继续参与保障该海域的航行自由安全，因为美国在该地区有核心利益。（越通社-VNA）