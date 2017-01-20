越南祖国阵线中央委员会举行旅外模范越侨代表见面会

越通社胡志明市——1月20日，越南祖国阵线中央委员会在胡志明市会见了回国参加2017年“家乡之春”活动的旅外模范越侨代表。越南祖国阵线中央委员会主席阮善仁出席。
见面会上，越侨代表强调，尽管越南人在哪里都一直欣系祖国和家乡。旅外越侨一向希望对保护与发挥越南人文化特色作出贡献。越侨们已积极参加越南语教学工作，呼吁旅外侨胞为国家作出贡献。
许多越侨代表还建议在各国成立越南人文化中心，让旅外越侨能汇聚一堂并互相交流，为向国际友人推介越南形象、文化传统等作出贡献。他们还对国家经济强劲发展、经济保持高速增长等表示高兴。
此外，旅外越侨代表还建议职能部门采取有力措施减少交通拥堵现象、环境污染、不安全食品，推进行政改革以吸引更多外国投资者和侨胞前来投资
越侨代表认为需要加大信息宣传报道工作，推动信息渠道多样化，让旅外侨胞更加了解国内情况，推介越南风土人情。此外需提供充分的有关海洋与岛屿主权的数据资料，让侨胞们把握好情况，为越南海洋与岛屿主权保护工作作出努力。
旅外越侨认为目前国内创业发展势头良好，但需注重创业质量，需充分利用侨胞资源，呼吁侨胞知识分子和企业对各创业项目提供咨询和援助。
阮善仁在发言时已高度评价侨胞们所提出的意见和建议。他强调，旅居世界各国的越侨是推动国家发展的动力，近期旅外越侨已为国家发展作出积极贡献。他表示希望，今后，侨胞们继续举行各项活动，为保护与弘扬越南传统文化作出努；继续建言献策，为促进国家发展，特别是创业发展作出贡献
此外，旅外越侨应继续为密切越南与国际友人的关系发挥桥梁纽带作用。（越通社—VNA）