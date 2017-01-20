越南祖国阵线中央委员会举行旅外模范越侨代表见面会

越通社胡志明市​——1月20日，越南祖国阵线中央委员会在胡志明市会见了回国参加2017年“家乡之春”活动的旅外模范越侨代表。越南祖国阵线中央委员会主席阮善仁出席。见面会上，越侨代表强调，尽管越南人在哪里都一直欣系祖国和家乡。旅外越侨一向希望对保护与发挥越南人文化特色作出贡献。越侨们已积极参加越南语教学工作，呼吁旅外侨胞为国家作出贡献。许多越侨代表还建议在各国成立越南人文化中心，让旅外越侨能汇聚一堂并互相交流，为向国际友人推介越南形象、文化传统等作出贡献。他们还对国家经济强劲发展、经济保持高速增长等表示高兴。此外，旅外越侨代表还建议职能部门采取有力措施减少交通拥堵现象、环境污染、不安全食品，推进行政改革以吸引更多外国投资者和侨胞前来投资越侨代表认为需要加大信息宣传报道工作，推动信息渠道多样化，让旅外侨胞更加了解国内情况，推介越南风土人情。此外需提供充分的有关海洋与岛屿主权的数据资料，让侨胞们把握好情况，为越南海洋与岛屿主权保护工作作出努力。旅外越侨认为目前国内创业发展势头良好，但需注重创业质量，需充分利用侨胞资源，呼吁侨胞知识分子和企业对各创业项目提供咨询和援助。阮善仁在发言时已高度评价侨胞们所提出的意见和建议。他强调，旅居世界各国的越侨是推动国家发展的动力，近期旅外越侨已为国家发展作出积极贡献。他表示希望，今后，侨胞们继续举行各项活动，为保护与弘扬越南传统文化作出努；继续建言献策，为促进国家发展，特别是创业发展作出贡献此外，旅外越侨应继续为密切越南与国际友人的关系发挥桥梁纽带作用。（越通社—VNA）