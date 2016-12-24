越南祖国阵线中央委员会主席阮善仁开展圣诞节走访活动

越通社清化省——值此2016年圣诞节​到来之际，越共中央政治局委员、越南祖国阵线中央委员会主席阮善仁探望慰问清化、宁平和太平三省基督教界广大教职人员和信教群众并向其致以节日的祝贺和诚挚的祝福。越共中央民运部、政府宗教委员会、各政治社会组织以及佛教教会中央委员会代表参加活动。阮善仁代表党、国家和祖国阵线中央委员会向上述三省基督教界广大教职人员和信教群众表示热烈的祝贺和诚挚的问候，同时希望基督教教职人员和信教群众继承发扬爱国爱教优良传统，为推动国家向前发展作出积极贡献以及坚持奉行“益于道法、利于人世”修行方针等。此外，阮善仁强调了基督教教职人员和信教群众在国家发展事业中的重要作用，并希望他们加强全国民族大团结，在环境保护和气候变化应对工作中发挥积极作用。阮善仁还强调，越南祖国阵线中央委员会始终与各种宗教教徒并肩携手。各位主教强调将大力弘扬团结协作精神，坚持奉行“益于道法、利于人世”修行方针，携手共建社会平安和谐稳定的更加美好的越南国家。主教们表示，新一届国会通过《宗教信仰法》将为开展各宗教活动，尤其是有关教育、医疗卫生等领域的活动创造便利，借此为基督教教职人员为国家建设与保护事业作出更多贡献奠定基础。*12月23日，承天顺化省与顺化市领导走访顺化总教区的主教座堂和顺化市其他教堂，看望慰问基督教界人士，向广大教职人员和信教群众祝贺圣诞。值此机会，顺化市市委、人民议会、人民委员会及祖国阵线代表走访慰问顺化教区主教座堂、神学院和、福音教神学圣经学院。*得乐省领导人走访邦美蜀主教座堂、得乐省基督教团结委员会等，并向教职人员和信教群众致以最美好的祝福。（越通社—VNA）