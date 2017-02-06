越南祖国阵线中央委员会主席阮善仁出席新春植树活动

越通社永福省​——值此2017丁酉年新春庆祝之际，为响应胡志明主席提倡的新春植树节，2月6日上午（即农历正月初十），越南农民协会同永福省联合举行植树节活动。越共中央政治局委员、越南祖国阵线中央委员会主席阮善仁出席。阮善仁发言时回顾，1959年11月28日，胡志明主席提倡植树节活动并希望十年后国家犹如春天一般更加美丽，促进国土绿化，为进一步提升人民生活水平做出贡献。基于此精神，1960年1月1日在首都河内统一公园，胡志明主席与数千名首都居民一同参加首次植树节活动。1969年春天，尽管年老体弱，胡志明主席仍出席在河西省（现为河内市）巴维县物赖乡举行的植树节10周年纪念典礼并在此种下一颗榕树。至今，为响应胡伯伯的号召，每逢新春来临，越南全国各地广泛展开植树造林活动，全民踊跃参加植树节，为保护生态环境和促进经济社会发展奉献力量。阮善仁强调，植树造林得五年、十年后才能有收获，但砍树伐林后立即就得承受其后果。植树造林有助于减少土壤侵蚀，进而减少洪灾风险，同时清除空气污染，为越南木制业供应原材料等。砍树是破坏国家可持续发展环境的行为。阮善仁对越南农民协会和永福省人民委员会联合举行力争种下80万棵树的植树活动的倡议表示欢迎。阮善仁还强调，须动员社会各界积极植树造林，使植树护绿成为一种基本生活态度、自觉行动和行为方式，让绿色环抱百姓生活。（越通社—VNA）