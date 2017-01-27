越南研究机构：今年越南经济合理增幅应为6.4%

越通社胡志明市——据《越南经济时报》报道：越南经济政策研究院（VEPR）公布的2016年四季度及全年宏观经济报告认为，2017年越南经济合理增幅应为6.4%，低于国会提出的6.7%增幅。

VEPR报告称，2016年越南经济受到了美国大选、世界能源和粮食价格稳定复苏、美联储加息、英国脱欧等事件影响，全年仅增长6.21%，低于2015年的6.68%增幅，也低于政府2016年9月修正后的6.3-6.5%增幅。尤其是农业和采矿业出现明显下滑。农业通常占越南GDP的11-12%，2016年只增长0.72%，仅为GDP增幅贡献0.09个百分点。工业生产增长7.5%，低于2015年的9.8%增幅。由VEPR推出的越南经济活动指数（VEPI）恢复势头强于GDP增幅，巩固了未来几个月越南经济改善的信号。2016年越南货币政策是灵活和严谨并济。外汇储备继续增加，预计总额上升到410亿美元。

VEPR报告认为，2017年美国预计将有三次加息预期，这必将对美国和全球经济产生影响。由于越盾绑定美元，美元升值将使越盾实际价值兑其他货币存在升值趋势，这将迫使越南提高越盾利率。虽然对外贸易增长势头在逐步恢复，吸收外资前景看好，但政府提出的经济增长目标较高。报告认为，实现2017年6.7%的增长目标需要更高的条件，并建议不应为了追求经济增长速度而影响宏观经济稳定。

报告认为，2017年越南政府将注重行政审批手续改革，改善营商环境，这对企业发展将是一大利好。（越通社-VNA）