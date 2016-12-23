越南着力提高保护和弘扬少数民族传统文化价值的意识

然而，在当前融入国际的背景下，这些传统文化价值正在面临埋没危机。

越南社会科学翰林院科学教授 潘登日：“人们还没有充分意识到少数民族文化的价值。想要提高这个意识并不容易，因为人们往往缺乏实践知识，而且容易被现代文明和市场经济体制的光环所吸引，从而忽略偏远地区的文化价值。”

研讨会上，来自不同民族的代表已发表了具有理论和实践价值的51篇文章。保护与弘扬少数民族文化工作正在面临诸多挑战与困难，因此，大多数代表认为，要提高少数民族同胞乃至全国人民的意识和鼓舞，点燃人民群众的民族自豪感和对传统价值的热爱。（越通社——VNA）