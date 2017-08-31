越南火龙果生产和出口中国概况

越通社河内——在上周听友信箱节目里，我们摘要播出了中国黑龙江省听友刘晓峰的来信，信中写道：“由于我们东北距离越南实在太遥远了，大家反倒对越南都有着浓厚的兴趣，都很想多知道一些有关越南的事情，多了解一些有关越南的知识。”本台记者前段时间到中国东北地区的另一个省份——吉林省出差时曾亲眼看到当地销售不少火龙果。下面我们简要介绍越南火龙果生产和出口中国的情况。火龙果是法国人于十九世纪输入越南，并在院子里种植，直至上世纪八十年代才成为经济树种。越南出产的火龙果大部分为白心火龙果，占百分之九十五，其余为红心火龙果，仅占百分之五。火龙果成熟季节为五月至八月。作为热带水果，它能耐受高温干旱，适合在光照充足的热带环境下种植，如果没了光照，红龙果反而长不大，也结不出果。目前，火龙果已在全国各地推广种植。但主要集中在平顺、隆安、前江三省，共三万七千公顷；然后是西宁省、同奈省和西原地区。谅山、永福、海阳、广宁、清化和河内等北部省市刚开始种植火龙果。越南的红龙果种植面积、产量居亚洲第一，出口量也排在世界前列。最近，火龙果产量较高，给农民带来高收入。特别是采用先进技术后，火龙果全年即可开花结果，方便出口活动。由此，火龙果真正成为了一种高经济效益的果树，此外，相比其他果树，其也更具优势。越南火龙果共出口到世界四十个国家和地区。除了中国、泰国、印度尼西亚、马来西亚、荷兰和中国台湾等传统市场外，还出口到美国、意大利、日本、新加坡等要求严格市场，同时正设法开拓印度、新西兰、澳大利亚和智利等新市场。越南工贸部亚太地区市场司援引中国海关的数据，去年，中国进口的新鲜火龙果高达五十二万多吨，进口总额达到三亿八千一百多万美元。其中，大部分是从越南进口，进口量和金额占百分之九十九。除了从越南进口外，还有小部分是从中国台湾进口。中国广东、广西和云南是越南火龙果的主要销售市场。越南工贸部还预测，中国仍是越南火龙果主要、支柱性和可持续发展的出口市场。（来源：越南之声）