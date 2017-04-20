越南海防市加大招商引资力度

越通社海防市——越南海防市投资贸易旅游促进中心与越南计划与投资部外国投资局北部地区促进投资中心日前在海防市会议中心联合举行海防市投资促进合作会议并公布该中心电子门户网站hppc.gov.vn开通仪式。海防市投资贸易旅游促进中心主任黎志宇在会上发表讲话时透露，该中心电子门户网站hppc.gov.vn 的主要目的是：在投资、贸易、旅游、推广和向国内外企业提供消息等领域建立一个关于该市经济、社会、潜力、优势及政策等方面的信息数据系统；宣传海防市形象，向国内外企业提供相关消息以吸引更多投资项目；及时公布有关该市贸易、投资和旅游等领域的准确信息，鼓励国内外企业对该市经济、社会等领域进行投资；向世界各国介绍国内投资、贸易和旅游促进活动等。海防市投资贸易旅游促进中心在会上与交通工程建设股份公司以及若干工业区内基础设施建设企业共同签署合作协议，为加强各方对接、扩大合作关系等提供基础。据此，有关方面力争吸引投资总额达50亿美元、投资项目数量超过180个。其中，在2017-2018年阶段，力争吸引投资总额达18亿美元，投资项目总数超过40个。与此同时，海防市投资贸易旅游促进中心与 越南外贸股份商业银行（Vietcombank）海防市分行签订合作备忘录，为正在该市开展的20个项目提供总额为4.5亿美元的信用贷款，从而为企业继续有效开展各项投资项目提供支持。（越通社——VNA）