越通社南定省——由越南南定省信息传媒厅同南定省边防部队指挥部、文化体育与旅游厅联合举办的“黄沙、长沙归属越南—历史证据和法律依据”地图资料展8月29日开幕。该活动目的是加大宣传力度，激发南定省人民，尤其是沿海渔民、青少年和学生的团结精神和责任意识，同时提高当地人民对保护越南黄沙和长沙两个群岛主权的认识。南定省信息传媒厅副厅长范春梅表示，此次展会上展示的资料、文件、印刷品、地图充分证明越南对东海上的黄沙和长沙两个群岛拥有不可争辩的主权，同时有助于该省全体干部党员和人民深入了解越南连续对黄沙和长沙两个群岛以及附近海域确立、行使和保护主权的历史过程。在开幕式上发言时，南定省人民委员会副主席白玉战表示，南定省海岸线长达72公里，共有15万人生活在沿海的18个乡镇，因此加大有关海洋岛屿主权的宣传力度，提高干部党员和该省人民的认识被确定为极为重要的任务。南定省信息传媒厅已同越南海警司令部配合举办“东海局势及海上安全与秩序保护工作”宣传活动，引导有关当前局势的海洋岛屿主权宣传工作的基本方向，协助该省干部掌握党、国家关于海洋岛屿主权的主张与政策，进而做好宣传工作。（越通社-VNA）