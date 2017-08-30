越通社胡志明市——越南海关机关将推进实施国家“一站式”服务机制，逐步完善东盟“一站式”服务机制。

8月30日，越南海关总局、胡志明市海关局同欧洲商会（EuroCham）联合在胡志明市举行题为“欧洲企业界与海关机关是可靠伙伴，同行交流 共促发展”的对话会。

越南欧洲商会主席吕波特（Jens Ruebbert）表示，对话会是欧洲企业提出各倡议以有效解决所存在的问题和为胡志明市乃至越南经济做出更多的贡献的良好机会。



【越南出口货物通关时间将缩短至70小时】

对话会上，代表们将就海关机关的交换价值确定展开讨论，帮助越南提高透明度，简化行政手续和采用国际惯例来有效参加全球供应链和融入世界贸易，为国内外企业创造更加便利的条件。

在越南对外贸易与投资关系中，欧盟占较大比重。越南与欧盟双边贸易额从2000年的41亿美元提升到2017年的500亿美元，增长近10倍。然而，据欧盟商会的调查结果，各家企业对海关估价的了解较为有限，需为他们创造更多交换和培训的机会。不明确的规定成为各家企业极为关注的问题。

欧洲商会负责人阿尔穆特·罗斯纳（Almut Roessner）表示，大部分越南估价决定都在海关数据的基础上进行的活在因特网上参考的价格，因此缺乏客观性和符合于各项规定。 从此可见，向各家企业提供解释性文件和估价方法将帮助企业更加了解各项规定和有关程序。

胡志明市海关局进出口税处副处长阮国瓒表示，为了解决各家企业在口岸办理海关手续过程中面临的困难，海关机关将积极加大法律文件宣传力度和新规定，让各家企业更加了解并实施，从而提高企业遵守法律意识，并在实施法律过程中同海关机关保持良好配合，有助于防止走私、商业欺诈，营造各家企业间健康的营商环境。

越南海关总局副局长黄越强高度评价欧洲企业和投资者的关注和努力，并为越南经济发展所做出的贡献。他同时认为改善营商环境和提高企业竞争力具有重要意义，对越南经济，特别是胡志明市经济可持续发展和竞争力起着决定性作用。越南政府已下决心实施该工作。

为了实现这一主张，胡志明市海关乃至海关机关将努力实现营造贸易便利化，缩短通关时间，具体对出口商品从108个小时缩短到70个小时，对进口产品从128个小时缩短到90个小时。（越通社—VNA）