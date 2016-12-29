越南河静省与老挝博利坎赛省加强合作

越通社河内——河静省与博利坎赛省的高级会议于12月27日在河静省举行。越共中央委员、河静省省委书记、人民议会主席黎霆山与老挝革命人民党中央委员、老挝博利坎赛省书记、省长Kongkeo Xaysongkham主持会议。会上，黎霆山表示，基于特殊传统合作关系，河静与博利坎赛的党部、政府和人民将继续加强各领域的全面合作与友好关系，为发展经济社会和深化如漆似胶关系作出重要贡献。黎霆山与Kongkeo Xaysongkham互相通知各自省经济社会发展和国防安全的情况；讨论2015年高级会议备忘录落实情况。其中，教育培训、科技、卫生、文化体育和旅游、交通运输、安全保障等领域都取得突出结果。目前双方已完成了勘界立碑工作。河静省已为423名老挝干部进行越南语培训；归宿在老挝牺牲的越南志愿军烈士遗骸16具。会议上，双方签署了合作备忘录，继续巩固和加强双方特殊友谊、全面合作、互信了解关心；加强信息互换，巩固民心阵势；解决传统和非传统安全挑战等。此外，双方继续向政府提出建议以有效落实关于湄公河次区域的交通运输发展计划，同时加快推进解决货物通关的手续。适值2017年越老建交55周年与越老友好合作协议签署40周年之际，两省将举行许多庆祝活动。在老挝人民民主共和国国庆节41周年；博利坎赛省成立32周年之际，老挝党、国家及政府已向16个集体和40个人授予荣誉奖项。两省代表团已在河静省胡伯伯纪念馆敬香和植树。（来源：越南《人民军队报》）