越南河内市希望同阿根廷首都布宜诺斯艾利斯加强合作

越通社河内——越南河内市人民委员会​主席阮德钟2月16日下午会见了来访的由翁贝托·斯齐亚沃尼(Humberto Schiavoni)主席率领的阿根廷共和国执政党方案党（PRO）代表团。



会见时，河内市人民委员会主席阮德钟希望，河内市与布宜诺斯艾利斯市乃至越阿两国加强在许多领域上的合作关系。他称，2016年河内市注重发展经济社会并取得了累累硕果。该市今后将集中开展三大突破口，即发展基础设施，加大优质人力资源培训力度并提高行政手续改革效果。此外，该市优先开展脱贫济困、社会民生保障等活动，力争实现经济年均增长率为8.5%至9%的目标。



河内继续吸引对基础设施建设、服务、教育等领域的投资并欢迎与愿为阿根廷企业赴河内了解投资环境并投资兴业提供便利条件。该市希望，双方加强旅游合作，增进文化交流。



阿根廷共和国方案党主席翁贝托·斯齐亚沃尼表示，布宜诺斯艾利斯是在阿根廷内旅游业最发达的城市。该市正在集中发展视听系统，投资发展高科技园区并完善基础设施体系，旨在该国成功承办2018年青年奥林匹克运动会。



翁贝托·斯齐亚沃尼认为，河内市与布宜诺斯艾利斯市在许多领域上的互补性较强、合作潜力较大。阿根廷关注并将研究与河内市乃至越南加强合作的各种措施。



此前，河内市与布宜诺斯艾利斯市2008年签署了有关建立友好合作关系的协议。其为两市今后加强合作奠定坚实基础。（越通社-VNA）