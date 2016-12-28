越南永隆省盖横抗战基地正式被列入国家级遗址名录

越通社永隆省——12月27日，永隆省举行盖横国家级遗址证书授证仪式。



永隆省人民委员会副主席吕光峨在授证仪式上致辞时称，永隆省将对烈士陵园、九龙江三角洲模拟果园、21世纪年轻人公园、船舶码头等盖横遗址尚未开发景点进行投资规划，力争吸引更多游客前来参观，进而为盖横抗战基地—福后寺—陈大义教授院士纪念区这一旅游线路的制定做出贡献。



与此同时，吕光峨责成各有关部门继续收集有关盖横抗战基地的资料图片及实物，合理布置实物展出现场以便游客了解越南作战历史；责成各级、各行业及永隆省共青团举办更多参观活动等。



盖横是越南抗法及抗美战争时期的重要抗战基地，也是接收西贡、堤岸等地药物货品的地方。永隆省2001年重建盖横抗战基地遗址，重建面积为5公顷，包括雷场、1967年会议室、1973年会议室、避难所、情报办公室等抗战纪念设施。该遗址自从开放以来已吸引20万游客前来参观，年均游客达1.8万人次。该遗址深受国内外游客的青睐，同时该遗址正成为各组织、团体举办“溯源”活动的圣地。（越通社-VNA）



