越南水产品出口力争突破80亿美元大关

越通社河内——尽管水产出口行业，尤其是虾类和查鱼等越南主要出口产品仍遇到许多困难，但越南水产加工与出口协会(VASEP)仍坚信，2018年水产品出口金额达80亿美元的目标是可以实现的。在2017年8月29日举行的2017年越南国际水产品展览会(VIETFISH)开幕式上，越南水产加工与出口协会代表强调，VIETFISH是越南水产产业规模最大的展览会。今年展会吸引越南水产加工出口企业200多家参加，以及来自马来西亚、泰国、中国、日本、美国、新加坡、印尼、菲律宾、德国、波兰等15个国家参加，共设350间展位。目前，水产产业仍充分肯定其作为越南农业的支柱产业的地位，水产品出口占全国出口总额较大比重，对全国GDP贡献4-5%等。目前越南水产品已销往世界165个国家和地区，其中包括欧洲、美国和日本等高端市场。据VASEP的预测，2017年前全国水产品出口金额将达74亿美元，同比增长6%。据统计，2017年前8个月，全国水产品出口金额约达51.3亿美元，同比增长18.1%。今年后四个月是各国增加各种产品进口量，为年底的节日做准备。由此，越南水产品出口行业很有可能将成功实现既定目标。尽管越南水产业正要面临许多挑战，但以整个行业的不懈努力，水产业正逐渐走向复苏，为该产业的发展奠定重要基础，力争实现2018年水产品出口金额达80亿美元的目标。（越通社-VNA）