越南槟椥省力争2017年农林水产业总产值增长2%

槟椥省人民委员会副主席阮友立说，2017年，干旱与海水入侵现象将持续下去并对当地生活生产造成不利影响，因此该省应制定2017年农林水产业总产值增长2%的目标。

目前，槟椥省农业生产秩序基本恢复正常，水产养殖重拾发展势头，农业部门改变若干动物和植物种植品种，以提高经济价值和适应气候变化等。

2016年前9月，该省出口增长良好，出口额约达5.35亿美元，同比增长13%。然而，该省各主要出口商品出口量同比呈下降趋势，如干椰子肉出口额为1.68万吨，同比下降14%，大米出口量为1.3万吨，同比下降23%，椰子纤维出口量为2.51万吨，同比下降56%，水产品出口额达2.62万吨，同比下降5%等。

2016年，槟椥省商品出口到115个国家和地区，其中美洲市场增长55%，占出口总额的16%；亚洲市场增长12%，占出口总额的68%，欧洲市场增长9%，占出口总额的13%（越通社——VNA）