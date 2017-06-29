越南朔庄省应加大对澳大利亚市场出口力度

越通社朔庄省——在澳越南商人协会同越南人民委员会6月28日举行工作会谈，旨在了解该省的优势和投资机遇。在澳越南商人协会代表都认为，朔庄省的商品在澳大利亚市场具有较强竞争力。在澳越南商人协会主席陈伯福表示，目前，在澳越侨共32万人。大米和虾类是该省的优势产品，因此需更加注重大米外观并加大产品推广力度，从而让在澳越南侨胞更加关注该省产品，进一步提高产品在澳大利亚市场的竞争力，有助于扩大销售市场。朔庄省人民委员会主席陈文传透露，目前，香稻占该省水稻种植总面积的65%。今后，该省力争实现香稻占水稻种植总面积的90%的目标。此外，该省虾类养殖发展，2016年，该省虾类养殖面积为4.5万公顷，其产量达15万吨。会上，在澳越南商人协会对朔庄省各优势表示关注。双方还对该省的风力发电、太阳能发电、旅游等具有潜力的领域交换意见。陈伯福表示，在澳越南商人协会将为促进朔庄省商品进入澳大利亚市场搭建桥梁，同时协助该省寻找新市场和提高出口贸易额。陈伯福希望能参加该省的各场贸易促进活动并承诺该协会将向朔庄省提供有关法律手续的咨询，从而为该省签订各项大型合同之前做好准备。