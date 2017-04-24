越南最高人民检察院干部代表团对中国进行访问

越通社北京——越通社驻北京记者报道，4月23日下午，越南最高人民检察院检察长黎明志率领越南最高人民检察院干部代表团对中国首都北京进行正式访问。在与中国最高人民检察院检察长曹建明举行会谈时，黎明志强调，作为社会主义邻国，越中两国有着悠久的传统友好关系。近期，两国最高领导人互访频繁。越共中央总书记阮富仲于2015年4月和2017年1月对中国进行访问；政府总理阮春福于2016年9月访问中国；中共中央总书记、国家主席习近平于2015年12月对越南进行访问。黎明志表示，近期双方高层互访取得的成果为推动两国各部委行业乃至两国合作关系日益向前发展奠定了有利基础。他同时对近期越南最高人民检察院和中国最高人民检察院友好合作关系所取得的进展表示高兴。黎明志表示，两国中央和地方代表团互访频繁，互相借鉴工作中的好做法、好经验。截至目前，越南6个省市的人民检察院与中国4个人民检察院签署合作备忘录。关于刑事司法协助领域，黎明志指出，双方在刑事司法协助领域已取得许多积极进展。曹建明强调，中越合作关系正处于良好发展阶段，越共中央总书记阮富仲此次对中国进行访问有助于巩固两国睦邻友好合作关系，同时深化两国务实合作。他表示，两国最高人民检察院保持着深厚友谊和密切交往。两国检察机关在东盟—中国成员国总检察长会议等国际会议机制框架下一直相互支持。会谈结束后，双方共同签署合作谅解备忘录，就密切高层交往和检察官交流培训、加强刑事司法协助、推进边境执法司法合作等作出了具体安排。（越通社——VNA）