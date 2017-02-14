越南旅游：海防市加强与全国各省市合作 大力推动旅游可持续发展

据此，海防市旅游厅已配合开展各项宣传和推广工作，从而大力吸引游客和加强与越南各省市及世界重点旅游市场的合作。该厅正研究制定介绍与海防市合作的各个地方文化旅游的多语言旅游大全，同时承诺在该市以及与该市合作的各省市旅游网站上大力推广各项旅游活动的信息宣传力度。海防市旅游厅积极参加各项旅游活动，组织各工作代表团赴各省市考察、学习借鉴经验并寻找投资机会。





此外，该市旅游厅正研究制定各项合作提案，大力开发新旅游产品；加强红河平原文明文化旅游诸如信仰、庙会、生态、休闲度假、海洋海岛等旅游产品的开发利用。





另一方面，该市旅游业鼓励并为各家企业促进旅游投资合作创造便利条件；加强旅游业管理，制定旅游发展和检查配合机制等。





2016年，海防市大力促进与红河平原地区各省市以及芹苴、庆和等南部各省市的合作关系。





2016年海防市接待游客量达600万人次，其中国际游客量达75.9万人次，同比增长6%。吉婆和图山是两个重点旅游景点，其中，吉婆岛已成国内外游客颇具吸引力的旅游景点。





最近两年，海防市市委将旅游业视为推动该市经济发展的重点领域之一。海防市市委常委会已颁发《2016-2020年海防市旅游业发展和2030年展望》决议，其中将吉婆岛建设成为国家旅游区，力争到2030年将海防市建设成为全国大型旅游中心。（越通社——VNA）